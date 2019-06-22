Музиканти подали до Universal позов на 100 мільйонів доларів через пожежу, що знищила їх записи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Музиканти рок-груп Hole і Soundgarden, спадкоємці Тупака Шакура і Тома Петті, а також співак Стів Ерл подали в суд Лос-Анджелеса позов до Universal Music Group, пише УНН з посиланням на The New York Times.
Як повідомляє The New York Times, позивачі вимагають, щоб компанія виплатила понад 100 мільйонів доларів в якості відшкодування збитків. У 2008 році в пожежі на студії Universal Studios Hollywood згоріли понад 100 тисяч аудіозаписів, включаючи записи музикантів, які подали позов.
Позивачі вважають, що Universal Music Group більш десяти років приховувала інформацію про знищення звукозаписів під час пожежі, розраховуючи, що про все це ніхто не дізнається.
У UMG відмовилися від коментарів.
Пожежа на студії UMG стався 1 червня 2008 року. Про те, що в пожежі згоріли оригінальні записи Елтона Джона, Рея Чарльза, Луї Армстронга, Тупака Шакура і багатьох інших, стало відомо тільки в червні 2019-го. Про це у своєму розслідуванні розповіла газета The New York Times.
Як повідомляв УНН, опублікована невідома раніше версія пісні Фредді Меркьюрі.