"Музыка из кинофильмов" объединит меломанов и киноманов в Национальной оперетте Украины

"Театр оперетты делает смелый шаг навстречу кино, которое, кстати, неоднократно обращалось к театральному искусству, и именно к жанру оперетты. Мюзиклы, оперетты, комические оперы неоднократно становились основой прекрасных кинолент. Кинематограф значительно расширил круг поклонников музыкального театра", - сообщили в оперетте.

Как отметили в театре, сегодня прозвучит музыка, которую можно назвать легендарной: с первых нот вспоминаются кадры из известных лент. Мощная программа концерта состоит из саундтреков известных кинофильмов в исполнении симфонического оркестра, знаменитых песен и романсов, которые будут петь артисты вокалисты Национальной оперетты, пластических композиций, созданных артистами балета.