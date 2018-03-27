"Музыка из кинофильмов" объединит меломанов и киноманов в Национальной оперетте Украины

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 21272 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 53343 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 91649 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 106218 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 114873 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 120835 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132171 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146715 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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"Музыка из кинофильмов" объединит меломанов и киноманов в Национальной оперетте Украины

"Музыка из кинофильмов" объединит меломанов и киноманов в Национальной оперетте Украины

Киев  •  УНН

 • 6665 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Сегодня концерт "Музыка из кинофильмов" объединит меломанов и киноманов в Национальной оперетте Украины, передает УНН.

"Театр оперетты делает смелый шаг навстречу кино, которое, кстати, неоднократно обращалось к театральному искусству, и именно к жанру оперетты. Мюзиклы, оперетты, комические оперы неоднократно становились основой прекрасных кинолент. Кинематограф значительно расширил круг поклонников музыкального театра", - сообщили в оперетте.

Как отметили в театре, сегодня прозвучит музыка, которую можно назвать легендарной: с первых нот вспоминаются кадры из известных лент. Мощная программа концерта состоит из саундтреков известных кинофильмов в исполнении симфонического оркестра, знаменитых песен и романсов, которые будут петь артисты вокалисты Национальной оперетты, пластических композиций, созданных артистами балета.

Украинские Национальные Новости

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