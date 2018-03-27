“Музика з кінофільмів” об’єднає меломанів та кіноманів у Національній опереті України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Сьогодні концерт “Музика з кінофільмів” об’єднає меломанів та кіноманів у Національній опереті України, передає УНН.
"Театр оперети робить сміливий крок назустріч кіно, яке, до речі, неодноразово зверталося до театрального мистецтва, і саме до жанру оперети. Мюзикли, оперети, комічні опери неодноразово ставали основою прекрасних кінострічок. Кінематограф значно розширив коло шанувальників музичного театру", - повідомили в опереті.
Як відзначили у театрі, сьогодні прозвучить музика, яку можна назвати легендарною: з перших нот пригадуються кадри з відомих стрічок. Потужна програма концерту складається із саундтреків відомих кінофільмів у виконанні симфонічного оркестру, знаменитих пісень і романсів, які співатимуть артисти-вокалісти Національної оперети, пластичних композицій, створених артистами балету.