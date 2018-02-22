Муженко: АТО на Донбассе меняют на операцию Объединенных сил
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. На Донбассе продолжается изменение формата антитеррористической операции на операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство. Об этом сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью Радио Свобода, передает УНН.
"Закон, который 20 февраля был подписан Президентом Украины, систематизирует задействование ВСУ для выполнения задач тех, которые они выполняли в АТО, и изменение формата основной операции. Будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил. Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операцией на территории Донецкой и Луганской областей", - отметил В.Муженко.
По его словам, это позволит систематизировать задействование подразделений ВСУ и подразделений и сил других составляющих сектора безопасности, "более эффективно и в рамках правового поля применять ВСУ".
Отвечая на вопрос о том, кто возглавит штаб Объединенных сил, начальник Генерального штаба ВСУ сообщил, что это будет "человек с боевым опытом".
"У нас есть соответствующие кандидатуры. Они требуют определенной процедуры согласования. И после этого в кратчайшие сроки они будут предоставлены Президенту Украины для утверждения такой кандидатуры. Это будет человек, имеющий боевой опыт и достаточно навыков, знаний и опыта для того, чтобы выполнять такие задачи", - сказал В.Муженко.
Напомним, 20 февраля Президент Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", который называют законом о реинтеграции Донбасса.
При этом Глава государства заявил, что в этом законе российское государство квалифицируется как государство-агрессор, а также юридически определено, что именно РФ оккупировала украинские территории. Этот закон существенно усиливает правовую базу применения ВСУ и других силовых подразделений для обороны Украины.
Как сообщал УНН, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.