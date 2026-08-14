Мужчина в Киеве прыгнул в смолу, чтобы ограбить супермаркет, его отмывали 5 часов

$44.700.0151.550.06
ukenru
Эксклюзив
12:27 • 172 просмотра
Как отрастить длинные волосы: парикмахер назвала главные правила ухода
Эксклюзив
12:18 • 1082 просмотра
Останки Евгения Коновальца привезли в собор УГКЦ в КиевеPhoto
11:10 • 5122 просмотра
Аэропорт на Сицилии продлил приостановку работы из-за извержения Этны
Эксклюзив
09:00 • 16031 просмотра
Деньги на счёте — ещё не гарантия: как получить туристическую визу в Великобританию
07:59 • 16526 просмотра
Из-за вражеских атак часть 3 областей осталась без света
07:00 • 15933 просмотра
россияне сбросили 8 авиабомб на Краматорск: 1 погибшая, 17 раненыхPhoto
14 августа, 06:25 • 31709 просмотра
Аудит уголовных дел БЭБ должен стать следующим шагом перезагрузки органа
14 августа, 05:00 • 19156 просмотра
Курс валют на 14 августа: доллар и евро дешевеют
14 августа, 01:26 • 21067 просмотра
Трамп ввёл пошлины на импорт дронов и комплектующих к ним
13 августа, 23:12 • 20299 просмотра
Германия прекращает временную защиту для украинских мужчин призывного возраста, но есть нюанс
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3.8м/с
35%
755мм
Популярные новости
Вражеский БПЛА повредил жилой дом в Черкасской области, есть пострадавшие14 августа, 02:28 • 18084 просмотра
Что празднуют 14 августа в Украине и мире14 августа, 03:00 • 15756 просмотра
Иран атаковал два судна ОАЭ в Ормузском проливе — Национальная нефтяная компания Абу-Даби14 августа, 03:32 • 7028 просмотра
История и особенности финской кухни: что едят в стране тысячи озёрPhoto08:39 • 18021 просмотра
Куда сходить в Киеве на выходных 15–16 августаPhoto10:08 • 11039 просмотра
публикации
Куда сходить в Киеве на выходных 15–16 августаPhoto10:08 • 11254 просмотра
История и особенности финской кухни: что едят в стране тысячи озёрPhoto08:39 • 18246 просмотра
Аудит уголовных дел БЭБ должен стать следующим шагом перезагрузки органа14 августа, 06:25 • 31712 просмотра
Отсрочка от мобилизации с 1 сентября — какие новые правила бронирования начнут действовать в УкраинеPhoto13 августа, 15:34 • 35461 просмотра
Как очистить кэш на Android: пошаговая инструкция13 августа, 13:22 • 38093 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Калашник Николай Владимирович
Матеуш Моравецкий
Ярослав Качиньский
Актуальные места
Украина
Херсонская область
Одесская область
Донецкая область
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 41679 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 38378 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 56325 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 51070 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 188969 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
T-72
Фильм

Мужчина в Киеве прыгнул в смолу, чтобы ограбить супермаркет, его отмывали 5 часов

Киев • УНН

 • 1662 просмотра

В Киеве 26-летний мужчина залез в бочку со смолой, чтобы стать незаметным, и ограбил супермаркет. Полиция потратила более 5 часов, 12 литров масла и 4 литра моющего средства, чтобы отмыть его.

Мужчина в Киеве прыгнул в смолу, чтобы ограбить супермаркет, его отмывали 5 часов

В Киеве мужчина прыгнул в бочку со смолой, чтобы стать «незаметным» в темноте и ограбить магазин; ему сообщили о подозрении. На то, чтобы отмыть мужчину, ушло более пяти часов, сообщили в Нацполиции в пятницу, пишет УНН.

Подробности

Всё произошло позапрошлой ночью в помещении продуктового супермаркета в Святошинском районе. Нарушителя задержали патрульные.

«26-летний местный житель решил обокрасть магазин, использовав очень необычный способ маскировки. Для этого он залез в бочку со смолой, стоявшую на территории строительства, надеясь таким образом слиться с темнотой. Затем мужчина повредил ногой стеклянную дверь и проник в помещение, где сложил в мешок сигареты, сок, конфеты, апельсин, грейпфрут и самое важное — влажные салфетки», — рассказали в полиции.

Забрать больше, чем указанные вещи, ему помешали охранники заведения, от которых он бросился убегать.

«Но и на этом нарушитель не остановился — по дороге домой он начал бросать камни в окна лицея. В этот момент его с мешком краденого и обнаружили правоохранители. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», — отметили в полиции.

«Однако самая тяжёлая часть работы ждала полицейских уже после этого. Чтобы доставить мужчину в управление полиции и допросить, его нужно было отмыть. Для этого правоохранители потратили более пяти часов, щётки для обуви, 12 литров масла и 4 литра моющего средства», — указали в полиции.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 и ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — в грабеже и хулиганстве.

В Киеве двое мужчин обокрали киоски с сигаретами почти на 300 тыс. грн01.06.26, 11:39 • 6242 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киев