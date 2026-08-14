Мужчина в Киеве прыгнул в смолу, чтобы ограбить супермаркет, его отмывали 5 часов
Киев • УНН
В Киеве 26-летний мужчина залез в бочку со смолой, чтобы стать незаметным, и ограбил супермаркет. Полиция потратила более 5 часов, 12 литров масла и 4 литра моющего средства, чтобы отмыть его.
В Киеве мужчина прыгнул в бочку со смолой, чтобы стать «незаметным» в темноте и ограбить магазин; ему сообщили о подозрении. На то, чтобы отмыть мужчину, ушло более пяти часов, сообщили в Нацполиции в пятницу, пишет УНН.
Подробности
Всё произошло позапрошлой ночью в помещении продуктового супермаркета в Святошинском районе. Нарушителя задержали патрульные.
«26-летний местный житель решил обокрасть магазин, использовав очень необычный способ маскировки. Для этого он залез в бочку со смолой, стоявшую на территории строительства, надеясь таким образом слиться с темнотой. Затем мужчина повредил ногой стеклянную дверь и проник в помещение, где сложил в мешок сигареты, сок, конфеты, апельсин, грейпфрут и самое важное — влажные салфетки», — рассказали в полиции.
Забрать больше, чем указанные вещи, ему помешали охранники заведения, от которых он бросился убегать.
«Но и на этом нарушитель не остановился — по дороге домой он начал бросать камни в окна лицея. В этот момент его с мешком краденого и обнаружили правоохранители. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», — отметили в полиции.
«Однако самая тяжёлая часть работы ждала полицейских уже после этого. Чтобы доставить мужчину в управление полиции и допросить, его нужно было отмыть. Для этого правоохранители потратили более пяти часов, щётки для обуви, 12 литров масла и 4 литра моющего средства», — указали в полиции.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 и ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — в грабеже и хулиганстве.
В Киеве двое мужчин обокрали киоски с сигаретами почти на 300 тыс. грн01.06.26, 11:39 • 6242 просмотра