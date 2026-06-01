В Киеве двое мужчин обокрали киоски с сигаретами почти на 300 тыс. грн
Киев • УНН
В Киеве задержали мужчин за кражу табака на 300 тысяч гривен. За содеянное им грозит до восьми лет тюремного заключения.
В Киеве разоблачены двое мужчин, подозреваемых в серии ночных краж из торговых павильонов, реализующих табачные изделия. По данным прокуратуры, у них изъяли почти 2 тысячи пачек сигарет общей стоимостью около 300 тыс. грн. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении двум мужчинам, совершавшим кражи из торговых павильонов, продающих табачные изделия (ч. 4 ст. 185 УК Украины)
Установлено, что ночью сообщники разбили витрину киоска на Лесном массиве и похитили оттуда табачные изделия и продукты почти на 300 тыс. грн. Все похищенное мужчины загрузили в автомобиль. Всего у них изъяли 1944 пачки сигарет.
Один из подозреваемых ранее неоднократно судим за совершение корыстных преступлений.
Действия мужчин квалифицированы как кража, сопряженная с проникновением в помещение, в условиях военного положения.
Им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
