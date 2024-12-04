Мужчина пытался выехать из Украины, выдавая из себя немого: как пограничники обнаружили обман?

Пограничники совместно с правоохранителями задержали вблизи границы с Румынией мужчину, который предоставил документы лица с недостатками слуха и речи второй группы инвалидности. Но пограничники обнаружили в его телефоне интересную информацию, которая опровергала предоставленные мужчиной документы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ГПСУ, пограничники Могилев-Подольского отряда совместно с представителями Нацполиции вблизи границы с Молдовой остановили на блокпосту машину для проверки, за рулем которой находилась 37-летняя женщина, а пассажиром был 25-летний мужчина, который предоставил документы лица с недостатками слуха и речи второй группы инвалидности.

"Однако проверка установила, что справки имеют признаки подделки: отсутствуют печати на фотографиях и штампы неустановленного образца. Кроме того, в телефоне мужчины были найдены его голосовые сообщения, которые окончательно опровергли попытки симулировать недостатки речи. Наконец, мужчина и сам заговорил и во время беседы признался, что с поддельными документами планировал незаконно пересечь границу. Также установлено, что водитель за 3500 евро организовала "полный пакет услуг" - изготовление поддельных документов и доставку мужчины к границе", - говорится в сообщении.

При осмотре автомобиля марки "Volkswagen", правоохранители обнаружили печати, клише и бланки с оттисками территориального центра комплектования и социальной поддержки одной из областей, которые были оформлены на имя мужчин призывного возраста.

Мужчина привлечен к административной ответственности по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", а водителю автомобиля сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу".

Напомним,

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