Мужчина пытался выехать из Украины, выдавая из себя немого: как пограничники обнаружили обман?

ukenru
Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
17:27 • 10246 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
14:16 • 73105 просмотра

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон
13:08 • 71664 просмотра

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон

Эксклюзив
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
 • 104208 просмотра

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

Эксклюзив
"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке
 • 92324 просмотра

"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке

Эксклюзив
Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов
 • 111018 просмотра

Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов

Эксклюзив
"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев
 • 129145 просмотра

"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве
 • 167978 просмотра

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность
 • 188637 просмотра

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Эксклюзив
Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 132624 просмотра

Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
3 тыс. военнослужащих вернулись в ВСУ после СЗЧ за 3 дня: как работает новый закон

3 тыс. военнослужащих вернулись в ВСУ после СЗЧ за 3 дня: как работает новый закон

 • 66374 просмотра
НАТО достигло консенсуса относительно предоставления ПВО для Украины - Рютте

НАТО достигло консенсуса относительно предоставления ПВО для Украины - Рютте

 • 57689 просмотра
День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

 • 54533 просмотра
Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

13:19 • 32673 просмотра
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

13:23 • 33632 просмотра
публикации
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

14:16 • 73112 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 104210 просмотра
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

 • 115799 просмотра
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

 • 167978 просмотра
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 188637 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

13:23 • 33632 просмотра
Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

13:19 • 32673 просмотра
День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

 • 54533 просмотра
Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

 • 105378 просмотра
Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

 • 70015 просмотра
Актуальное
Мужчина пытался выехать из Украины, выдавая из себя немого: как пограничники обнаружили обман?

Мужчина пытался выехать из Украины, выдавая из себя немого: как пограничники обнаружили обман?

Киев  •  УНН

 • 7208 просмотра

Read in English

На границе с Молдовой задержали мужчину, который пытался выехать из Украины с фальшивыми документами о недостатках слуха и речи.

Пограничники совместно с правоохранителями задержали вблизи границы с Румынией мужчину, который предоставил документы лица с недостатками слуха и речи второй группы инвалидности. Но пограничники обнаружили в его телефоне интересную информацию, которая опровергала предоставленные мужчиной документы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ГПСУ, пограничники Могилев-Подольского отряда совместно с представителями Нацполиции вблизи границы с Молдовой остановили на блокпосту машину для проверки, за рулем которой находилась 37-летняя женщина, а пассажиром был 25-летний мужчина, который предоставил документы лица с недостатками слуха и речи второй группы инвалидности.

"Однако проверка установила, что справки имеют признаки подделки: отсутствуют печати на фотографиях и штампы неустановленного образца. Кроме того, в телефоне мужчины были найдены его голосовые сообщения, которые окончательно опровергли попытки симулировать недостатки речи. Наконец, мужчина и сам заговорил и во время беседы признался, что с поддельными документами планировал незаконно пересечь границу. Также установлено, что водитель за 3500 евро организовала "полный пакет услуг" - изготовление поддельных документов и доставку мужчины к границе", - говорится в сообщении.

При осмотре автомобиля марки "Volkswagen", правоохранители обнаружили печати, клише и бланки с оттисками территориального центра комплектования и социальной поддержки одной из областей, которые были оформлены на имя мужчин призывного возраста.

Мужчина привлечен к административной ответственности по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", а водителю автомобиля сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу".

Напомним,

В Закарпатской области трое мужчин пытаясь попасть в Венгрию через Тису застряли в ледяной реке. Их спасли пограничники.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
volkswagenVolkswagen
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ruminiyaРумыния
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
moldovaМолдова