Мужчина пытался на акваскутере и в ластах попасть в Румынию через Дунай

Житель Измаила в Одесской области пытался на акваскутере и в ластах пересечь границу через Дунай, сообщили в среду в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

К своему заплыву местный житель, которому за день до этого исполнилось 24 года, как указали в ГПСУ, подготовился заблаговременно.

«Приобрел себе через Интернет-магазины акваскутер, ласты, гидрокостюм и спасательный жилет. Снаряжение, по его словам, обошлось в 40 тысяч гривен. Также позаботился о том, в чем будет ходить после пересечения границы. Поэтому поверх гидрокостюма он надел рубашку, шорты и сандалии», - рассказали пограничники.

Но попытка преодоления границы таким образом, как отмечается, оказалась неудачной, ведь пограничники увидели и на катере догнали пловца посреди Дуная.

«Охранникам границы мужчина объяснил, что таким образом он пытался попасть в румынское село Плауру, что напротив Измаила, а затем в Германию, якобы, для дальнейшего трудоустройства», - сообщили в ГПСУ.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения границы».

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