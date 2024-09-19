Мужчина, который выпрыгнул с 5 этажа в Ирпене, находится в тяжелом состоянии
Киев • УНН
Мужчина выпрыгнул с 5 этажа общежития Ирпенского колледжа НУБиП. Он жив, но в тяжелом состоянии с многочисленными переломами, за его жизнь борются медики.
Мужчина, который сегодня, 19 сентября, выпрыгнул с пятого этажа общежития Ирпенского колледжа НУБиП, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в полиции Киевской области журналисту УНН.
Данный случай мы подтверждаем. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства на месте происшествия, устанавливают личность и причины происшествия. Он находится в больнице, за его жизнь борются медики, его состояние тяжелое
Напомним
Сегодня, 19 сентября с пятого этажа общежития Ирпенского колледжа НУБиП упал мужчина. По словам очевидцев, он жив, но имеет многочисленные переломы конечностей.