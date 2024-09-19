Чоловік, який вистрибнув з 5 поверху в Ірпені, перебуває у тяжкому стані
Київ • УНН
Чоловік вистрибнув з 5 поверху гуртожитку Ірпінського коледжу НУБіП. Він живий, але у тяжкому стані з численними переломами, за його життя борються медики.
Чоловік, який сьогодні, 19 вересня, вистрибнув з п’ятого поверху гуртожитку Ірпінського коледжу НУБіП, перебуває у тяжкому стані. Про це повідомили у поліції Київської області журналісту УНН.
Даний випадок ми підтверджуємо. Наразі поліцейські встановлюють обставини на місці події, встановлюють особу та причини події. Він перебуває в лікарні, за його життя борються медики, його стан важкий
Нагадаємо
Сьогодні, 19 вересня з п’ятого поверху гуртожитку Ірпінського коледжу НУБіП впав чоловік. За словами очевидців, він живий, але має численні переломи кінцівок.