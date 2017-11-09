Музей мадам Тюссо пополнился восковой фигурой Терезы Мэй
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Музей восковых фигур Мадам Тюссо представил фигуру премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Об этом сообщается на сайте музея, передает УНН.
Восковая копия Мэй предстанет перед посетителями музея в Лондоне в деловом костюме красного цвета 10 ноября.
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Фигура британского премьера будет размещена рядом с фигурами других известных политиков, таких как Дональд Трамп и Ангела Меркель.
Напомним, в Музее мадам Тюссо в Лондоне состоялась презентация восковой фигуры президента США Д.Трамп.