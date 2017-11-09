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Музей мадам Тюссо поповнився восковою фігурою Терези Мей

Музей мадам Тюссо поповнився восковою фігурою Терези Мей

Київ • УНН

 • 22274 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Музей воскових фігур Мадам Тюссо представив фігуру прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей. Про це повідомляється на сайті музею, передає УНН.

Воскова копія Мей постане перед відвідувачами музею в Лондоні в діловому костюмі червоного кольору 10 листопада.

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Фігура британського прем'єра буде розміщена поруч з фігурами інших відомих політиків, таких як Дональд Трамп і Ангела Меркель.

Нагадаємо, у Музеї мадам Тюссо у Лондоні відбулася презентація воскової фігури президента США Д.Трампа.

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