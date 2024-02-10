Музей США передал Гане похищенные британскими войсками 150 лет назад
Американский музей вернул древности, похищенные из Ганы британскими войсками 150 лет назад, которые принадлежали королевской семье этой западноафриканской страны.
Работники ГПСУ получили от благотворительных организаций 50 авто
Государственная пограничная служба Украины получила от благотворительных организаций 50 автомобилей Volkswagen T5 для охраны границы и выполнения задач на передовой.
На Гавайях произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 баллов произошло вблизи вулкана Мауна-Лоа на Гавайских островах, но обошлось без жертв и разрушений.
В Харькове обнаружили тело погибшего в результате удара шахедов
Тело мужчины, погибшего во время нападения шахидов, было найдено в Харькове после того, как российские войска запустили три шахида из Белгородской области, которые попали в объект критической инфраструктуры и вызвали большой пожар.
Байден назвал задержку помощи Украине преступной халатностью республиканцев
Во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Байден назвал промедление республиканцев с предоставлением помощи Украине преступной халатностью.
В США самолет упал на трассу, два человека погибли
Небольшой самолет разбился на шоссе вблизи Неаполя, штат Флорида, в результате чего погибли двое из пяти человек, находившихся на борту, после того, как он приземлился на проезжую часть.
Оккупанты ударили по АЗС в Харькове, горят 14 частных жилых домов
В Харькове беспилотники оккупантов попали в автозаправочную станцию, в результате чего разлитое топливо загорелось и сожгло 14 частных домов на площади 3700 квадратных метров.
В Измаиле Одесской области раздаются взрывы
В Измаиле Одесской области раздались взрывы и была объявлена воздушная тревога, поскольку российские беспилотники двигались на запад над Черным морем.
The New York Times: в Украине новый главнокомандующий, но проблемы не изменились
Новый украинский главнокомандующий сталкивается с острой нехваткой солдат, боеприпасов и систем противовоздушной обороны, которые истощаются из-за постоянных российских обстрелов и без дальнейшей помощи могут продержаться лишь до следующего месяца.
Умеров и Сырский поговорили с главой Объединенного комитета начальников штабов США
Министр обороны Украины и новый главнокомандующий ВСУ провели телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США, чтобы обсудить приоритеты, план действий на фронте и следующие шаги в двустороннем сотрудничестве.