Музей США передал Гане похищенные британскими войсками 150 лет назад

Американский музей передал Гане коллекцию старинных предметов, принадлежавших королевской семье западноафриканской страны, но похищенные около 150 лет назад британскими войсками. Об этом сообщило агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Музей Фаулера при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA) сообщил, что эти предметы, все королевские регалии из королевства Ашанти (государство, существовавшее на большей части территории современной Ганы в доколониальный период. - Ред.), были куплены американским коллекционером и переданы в дар музею после его смерти сказано в публикации.

К предметам, возвращенным Музеем Фаулера, относятся веночек из хвоста слона, два украшения королевского трона, королевское ожерелье, две нити ожерелья и декоративный трон.

Это объекты, которые соединяют настоящее с прошлым, передают саму суть цивилизации сказал директор Королевского музея Ашанти Ивор Агиеманг Дуа.

При этом он отметил, что народ ашанти в прошлом был довольно воинственным, нередко случались случаи мародерства на захваченных у других племен и народов территориях. Поэтому у части возвращенных Гане артефактов могут оказаться другие владельцы.

Они [первоначальные владельцы] также имеют равные права на эти предметы. Если их невозможно идентифицировать, но ашанти соглашаются с тем, что это разграбленные сокровища, тогда артефакты должны стать национальным достоянием Ганы сообщил Дуа.

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