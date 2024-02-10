Музей США передав Гані викрадені британськими військами 150 років тому

Американський музей передав Гані колекцію старовинних предметів, що належали королівській родині західноафриканської країни, але викрадені близько 150 років тому британськими військами. Про це повідомило агентство Reuters, передає УНН.

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Музей Фаулера при Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі (UCLA) повідомив, що ці предмети, всі королівські регалії з королівства Ашанті (держава, яка існувала на більшій частині території сучасної Гани в доколоніальний період. — Ред.), були куплені американським колекціонером і передані як дар музею після його смерті

До предметів, повернутих Музеєм Фаулера, входять віночок з хвоста слона, дві прикраси королівського трону, королівське намисто, дві нитки намиста і декоративний трон.

Це об'єкти, які з'єднують сьогодення з минулим, передають саму суть цивілізації

При цьому він зазначив, що народ ашанті в минулому був досить войовничим, нерідко траплялися випадки мародерства на захоплених в інших племен і народів територіях. Тому у частини повернених Гані артефактів можуть виявитися інші власники.

Вони [початкові власники] також мають рівні права на ці предмети. Якщо їх неможливо ідентифікувати, але ашанті погоджуються з тим, що це розграбовані скарби, тоді артефакти мають стати національним надбанням Гани