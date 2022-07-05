Муссонные дожди накрыли Пакистан: на юго-западе страны погибли 9 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. По меньшей мере девять человек, в том числе женщины и дети, погибли в результате ливней, обрушившихся на юго-запад Пакистана и вызвали внезапные наводнения в нескольких местах. Об этом УНН сообщает ссылаясь на АР.
Детали
Семь человек погибли в результате обрушения крыш их домов из-за ливня за ночь в Кветте, столице юго-западной провинции Белуджистан.
Два тела, смытые наводнением, были найдены у плотины во вторник. Были опасения, что число погибших может быть выше, поскольку несколько человек все еще считаются пропавшими без вести.
Власти говорят, что последний период ливней, который начался в понедельник и продолжился во вторник, также повредил десятки домов в Белуджистане.
Дополнение
С июня в результате дождей погибли 38 человек и были повреждены более 200 домов по всему Пакистану, в том числе в Белуджистане, где на выходных пассажирский автобус съехал с дороги и упал в глубокий овраг под ливнем, в результате чего погибли 19 человек.
Наводнения, вызванные сезонными муссонными дождями, ежегодно сеют хаос в Пакистане, убивая десятки человек.