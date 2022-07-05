Мусонні дощі накрили Пакистан: на південному заході країни загинули 9 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Щонайменше дев'ять людей, у тому числі жінки та діти, загинули внаслідок злив, що обрушилися на південний захід Пакистану і викликали раптові повені в кількох місцях. Про це УНН повідомляє посилаючись на АР.
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Семеро людей загинули внаслідок обвалення дахів їхніх будинків через зливу за ніч у Кветті, столиці південно-західної провінції Белуджистан.
Два тіла, змиті повінню, були знайдені біля греблі у вівторок. Були побоювання, що кількість загиблих може бути вищою, оскільки кілька людей все ще вважаються зниклими безвісти.
Влада каже, що останній період злив, який розпочався у понеділок і продовжився у вівторок, також пошкодив десятки будинків у Белуджистані.
Доповнення
З червня в результаті дощів загинуло 38 людей і було пошкоджено понад 200 будинків по всьому Пакистану, у тому числі в Белуджистані, де на вихідних пасажирський автобус з'їхав з дороги та впав у глибокий яр під зливою, внаслідок чого загинули 19 людей.
Повені, спричинені сезонними мусонними дощами, щороку сіють хаос у Пакистані, вбиваючи десятки людей.