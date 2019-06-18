Мураев и Вилкул не смогут добиться мира, потому что они под санкциями РФ – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Объединившиеся ради похода на выборы политики Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Труханов и Вадим Новинский не смогут вернуть мир в Украину, так как они находятся под санкциями РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Golos.ua.
Еще в декабре 2018 года на сайте правительства России появился расширенный санкционный список украинцев, который подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В него включено 567 лиц, с формулировкой: "в связи с недружественными действиями в отношении российских граждан и юридических лиц".
В список, среди прочих, попали и такие известные политики, как Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Труханов и Вадим Новинский. Сейчас они объединились, чтобы вместе идти на выборы. И одним из их главных обещаний является установление мира в Украине.
Проблема в том, что обещание это является невыполнимым. Из-за наложенных на них санкций эти политики не смогут пересекать границу РФ, а значит – не будут иметь возможности вести прямые переговоры о мире. Таким образом, обещая мир, Мураев, Вилкул и компания просто лгут своим избирателям.