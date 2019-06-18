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Мураев и Вилкул не смогут добиться мира, потому что они под санкциями РФ – СМИ

Киев • УНН

 • 260739 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Объединившиеся ради похода на выборы политики Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Труханов и Вадим Новинский не смогут вернуть мир в Украину, так как они находятся под санкциями РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Golos.ua. 

Мураев и Вилкул не смогут добиться мира, потому что они под санкциями РФ – СМИ

Еще в декабре 2018 года на сайте правительства России появился расширенный санкционный список украинцев, который подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В него включено 567 лиц, с формулировкой: "в связи с недружественными действиями в отношении российских граждан и юридических лиц".

В список, среди прочих, попали и такие известные политики, как Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Труханов и Вадим Новинский. Сейчас они объединились, чтобы вместе идти на выборы. И одним из их главных обещаний является установление мира в Украине.

Проблема в том, что обещание это является невыполнимым. Из-за наложенных на них санкций эти политики не смогут пересекать границу РФ, а значит – не будут иметь возможности вести прямые переговоры о мире. Таким образом, обещая мир, Мураев, Вилкул и компания просто лгут своим избирателям.

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