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Мураєв і Вілкул не зможуть домогтися миру, тому що вони під санкціями РФ - ЗМІ

Київ • УНН

 • 260739 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Об'єдналися заради походу на вибори політики Євген Мураєв, Олександр Вілкул, Геннадій Труханов і Вадим Новинський не зможуть повернути світ в Україні, так як вони знаходяться під санкціями РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Golos.ua.

Мураєв і Вілкул не зможуть домогтися миру, тому що вони під санкціями РФ - ЗМІ

Ще в грудні 2018 року на сайті уряду Росії з'явився розширений список санкцій українців, який підписав прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв. У нього включено 567 осіб, з формулюванням: "у зв'язку з недружніми діями щодо російських громадян і юридичних осіб ".

У список, серед інших, потрапили і такі відомі політики, як Євген Мураєв, Олександр Вілкул, Геннадій Труханов і Вадим Новинський. Зараз вони об'єдналися, щоб разом йти на вибори. І одним з їхніх головних обіцянок є встановлення миру в Україні.

Проблема в тому, що обіцянка це є нездійсненним. Через накладених на них санкцій ці політики не зможуть перетинати кордон РФ, а значить - не матимуть можливості вести прямі переговори про мир. Таким чином, обіцяючи мир, Мураєв, Вілкул і компанія просто брешуть своїм виборцям.

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