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Муха в курятине: супермаркет "РОСТ" разбирается в ситуации

Муха в курятине: супермаркет "РОСТ" разбирается в ситуации

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Харьковский супермаркет "РОСТ" разбирается, при каких обстоятельствах курятина с мухами попала потребителю. Об этом УНН сообщили в торговой сети.

"Информация передана руководству. Ожидаем ответ", - отметили в пресс-службе "РОСТ".

Между тем неприятный инцидент стал поводом для проверки курятины этого производителя и в других супермаркетах. Продукцию проверили уже в АТБ, Метро, ​​Новус и Фора. По результатам сообщили, что сомнительный товар не обнаружен.

Напомним, украинка Валерия Ванакова сообщила, что купила в супермаркете "РОСТ" курятину известного производителя с мухой внутри.

Об инциденте она сразу же рассказала производителю и тот в ответ пообещал провести служебное расследование и компенсировать некачественный продукт. Однако на связь с ней он больше так и не вышел. От любых публичных заявлений - тоже отказался.

Напомним, украинцы стали массово жаловаться на курятину в магазинах.

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