Муха в курятине: супермаркет "РОСТ" разбирается в ситуации
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Харьковский супермаркет "РОСТ" разбирается, при каких обстоятельствах курятина с мухами попала потребителю. Об этом УНН сообщили в торговой сети.
"Информация передана руководству. Ожидаем ответ", - отметили в пресс-службе "РОСТ".
Между тем неприятный инцидент стал поводом для проверки курятины этого производителя и в других супермаркетах. Продукцию проверили уже в АТБ, Метро, Новус и Фора. По результатам сообщили, что сомнительный товар не обнаружен.
Напомним, украинка Валерия Ванакова сообщила, что купила в супермаркете "РОСТ" курятину известного производителя с мухой внутри.
Об инциденте она сразу же рассказала производителю и тот в ответ пообещал провести служебное расследование и компенсировать некачественный продукт. Однако на связь с ней он больше так и не вышел. От любых публичных заявлений - тоже отказался.
Напомним, украинцы стали массово жаловаться на курятину в магазинах.