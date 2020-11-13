Муха в курятині: супермаркет "РОСТ" розбирається в ситуації
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Харківський супермаркет "РОСТ" розбирається, за яких обставин курятина з мухами потрапила споживачеві. Про це УНН повідомили в торговій мережі.
"Інформація передана керівництву. Очікуємо відповідь", - відзначили в пресслужбі "РОСТ".
Тим часом неприємний інцидент став приводом для перевірки курятини цього виробника і в інших супермаркетах. Продукцію перевірили вже в АТБ, Метро, Новус і Фора. За результатом повідомили, що сумнівний товар не виявлено.
Нагадаємо, українка Валерія Ванакова повідомила, що купила в супермаркеті "РОСТ" курятину відомого виробника з мухою всередині.
Про інцидент вона відразу ж розповіла виробнику і той у відповідь пообіцяв провести службове розслідування і компенсувати неякісний продукт. Однак на зв'язок з нею він більше так і не вийшов. Від будь-яких публічних заяв - теж відмовився.
Нагадаємо, українці стали масово скаржитися на курятину в магазинах.