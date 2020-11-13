Муха в курятині: супермаркет "РОСТ" розбирається в ситуації

"Інформація передана керівництву. Очікуємо відповідь", - відзначили в пресслужбі "РОСТ".

Тим часом неприємний інцидент став приводом для перевірки курятини цього виробника і в інших супермаркетах. Продукцію перевірили вже в АТБ, Метро, ​​Новус і Фора. За результатом повідомили, що сумнівний товар не виявлено.

Нагадаємо, українка Валерія Ванакова повідомила, що купила в супермаркеті "РОСТ" курятину відомого виробника з мухою всередині.

Про інцидент вона відразу ж розповіла виробнику і той у відповідь пообіцяв провести службове розслідування і компенсувати неякісний продукт. Однак на зв'язок з нею він більше так і не вийшов. Від будь-яких публічних заяв - теж відмовився.

Нагадаємо, українці стали масово скаржитися на курятину в магазинах.