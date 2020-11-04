С мухами и светится в темноте: украинцы массово жалуются на курятину в магазинах

Свои жалобы хозяйки обнародовали в социальных сетях.

Жительница Харькова Валерия Ванакова утверждает, что купила "вакуумно упакованную курятину" с мухами внутри.

"Нашла муху прямо внутри коробки, которая была впечатана в мясо! Я выбирала только "Эпикур" до этого случая, а теперь как его есть после мухи в коробке? Как муха попала в запечатанную коробку? И она же могла отложить там яйца. Это ужас! После такого даже не знаю, смогу ли есть мясо. Всю упаковку пришлось выбросить, а на другие теперь смотреть не могу", - написала она в Facebook.

В комментарии УНН она добавила, что купила курятину в харьковском супермаркете "РОСТ". Впрочем ни "РОСТ", ни производитель курятины объяснений пока не предоставили.

В то же время жительница Житомира Оля Бровко сообщила о просроченной курятине.

"Сегодня покупала куриные плечики в "Сильпо", что находится на Житнем рынке. Продают просроченный товар, куриное мясо воняет дохлятиной", - написала она.

А жительница Ивано-Франковска Елена Заславская вообще утверждает, что купила в "Сильпо" курицу, которая светится в темноте.

Она написала, что когда выбрасывала кусок курицы в помойку, то жир на пальцах тоже светился.

"Купила в #"Сильпо" курятину, бросила в борщ, а кусочек дала кошке. Кошка не съела. Ночью встаю - а оно светится! Только что голограммы не транслирует", - написала Заславская.

Она пожаловалась на супермаркет, и попросила торговую сеть разобраться. В то же время, в "Сильпо" ответили, что проверили весь товар и нарушений санитарных норм не нашли.