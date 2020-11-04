З мухами та світиться у темряві: українці масово скаржаться на курятину у магазинах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Лише за минулий тиждень українці тричі заявили про неякісну курятину, яку їм продали у магазинах. У першому випадку вона світилася у темряві, у другому - була притулком для мух, у третьому - прострочена, повідомляє УНН.
Свої скарги господині оприлюднили у соціальних мережах.
Мешканка Харкова Валерія Ванакова стверджує, що купила "вакуумно упаковану курятину" із мухами всередині.
"Знайшла муху прямо всередині коробки, що була впечатана у м'ясо! Я обирала тільки "Епікур" до цього випадку, а тепер як його їсти після мухи у коробці? Як муха потрапила у запечатану коробку? І вона ж могла відкласти там яйця. Це жах! Після такого навіть не знаю, чи зможу їсти м'ясо. Всю упаковку довелося викинути, а на інші тепер дивитися не можу", - написала вона у Facebook.
У коментарі УНН вона додала, що придбала курятину у харківському супермаркеті "РОСТ". Втім ані "РОСТ", ані виробник курятини пояснень поки не надали.
Водночас жителька Житомира Оля Бровко повідомила про прострочену курятину.
"Сьогодні купувала курячі плечики у "Сільпо", що находиться на Житньому ринку. Продають прострочений товар, куряче м'ясо смердить здихотою", - написала вона.
А мешканка Івано-Франківська Олена Заславська взагалі стверджує, що купила у "Сільпо" курку, яка світиться у темряві.
Вона написала, що коли викидала шматок курки у смітник, то жир на пальцях теж світився.
"Купила у #"Сільпо" курятину, вкинула у борщ, а шматочок дала кішці. Кішка не з’їла. Вночі встаю - а воно світиться! Тільки що голограми не транслює", - написала Заславська.
Вона поскаржилася на супермаркет, і попросила торговельну мережу розібратися. Водночас, у "Сільпо" відповіли, що перевірили весь товар і порушень санітарних норм не знайшли.