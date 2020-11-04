З мухами та світиться у темряві: українці масово скаржаться на курятину у магазинах

Свої скарги господині оприлюднили у соціальних мережах.

Мешканка Харкова Валерія Ванакова стверджує, що купила "вакуумно упаковану курятину" із мухами всередині.

"Знайшла муху прямо всередині коробки, що була впечатана у м'ясо! Я обирала тільки "Епікур" до цього випадку, а тепер як його їсти після мухи у коробці? Як муха потрапила у запечатану коробку? І вона ж могла відкласти там яйця. Це жах! Після такого навіть не знаю, чи зможу їсти м'ясо. Всю упаковку довелося викинути, а на інші тепер дивитися не можу", - написала вона у Facebook.

У коментарі УНН вона додала, що придбала курятину у харківському супермаркеті "РОСТ". Втім ані "РОСТ", ані виробник курятини пояснень поки не надали.

Водночас жителька Житомира Оля Бровко повідомила про прострочену курятину.

"Сьогодні купувала курячі плечики у "Сільпо", що находиться на Житньому ринку. Продають прострочений товар, куряче м'ясо смердить здихотою", - написала вона.

А мешканка Івано-Франківська Олена Заславська взагалі стверджує, що купила у "Сільпо" курку, яка світиться у темряві.

Вона написала, що коли викидала шматок курки у смітник, то жир на пальцях теж світився.

"Купила у #"Сільпо" курятину, вкинула у борщ, а шматочок дала кішці. Кішка не з’їла. Вночі встаю - а воно світиться! Тільки що голограми не транслює", - написала Заславська.

Вона поскаржилася на супермаркет, і попросила торговельну мережу розібратися. Водночас, у "Сільпо" відповіли, що перевірили весь товар і порушень санітарних норм не знайшли.