MSCI исключает российские акции из индексов рынков из-за "непригодности к инвестированию"

Детали

В MSCI заявили, что изымут российские ценные бумаги в следующую среду по “фактически нулевой” цене. Этого решения трейдеры ждали два дня, ведь MSCI является одним из важнейших ориентиров для них, сообщает издание.

Через несколько минут после объявленного решения, поставщик индексов FTSE Russell заявил, что снимет акции РФ со своих контрольных показателей до понедельника. Другая компания, JPMorgan Chase, все еще пересматривает свои индексы.

Эти шаги повлияют на инвестиционные фонды, что базируют свои портфели на таких индексах. По подсчетам MSCI, более 16 трлн долларов по сравнению с ее индексами.

Цены российских акций, котирующихся в других странах, резко упали, что привело к временной приостановке деятельности Нью-Йоркской фондовой биржи и Nasdaq (фондовая биржа в США). Трейдеры предупреждают о трудностях с ликвидацией их российских активов, поскольку ”санкции рикошетируют через рынки".

“Эти события ослабят внешние и государственные финансы России, серьезно ограничат ее гибкость финансирования, заметно снизят тенденциозный рост ВВП, повысят внутренние и геополитические риски и неопределенность”, - заявило рейтинговое агентство Fitch после того, как понизило рейтинг России с 3В до В.

Они отметили, что жесткие санкции в ответ на полномасштабное вторжение в Украину "представляют огромный шок для кредитных основ России" и могут "подорвать ее готовность обслуживать государственный долг".

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