MSCI виключає російські акції з індексів ринків через "непридатність до інвестування"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Постачальник індексів MSCI заявив, що виключить російські акції зі своїх широко відстежуваних індексів ринків, що розвиваються. Вони попередили, що ринок акцій країни став “непридатним для інвестування” після введення Заходом жорстких санкцій на тлі вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.
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У MSCI заявили, що вилучать російські цінні папери у наступну середу за “фактично нульовою” ціною. Цього рішення трейдери чекали два дні, адже MSCI є одним з найважливіших орієнтирів для них, повідомляє видання.
Через кілька хвилин після оголошеного рішення, постачальник індексів FTSE Russell заявив, що зніме акції РФ зі своїх контрольних показників до понеділка. Інша компанія, JPMorgan Chase, все ще переглядає свої індекси.
Ці кроки вплинуть на інвестиційні фонди, що базують свої портфелі на таких індексах. За підрахунками MSCI, понад 16 трлн доларів у порівнянні з її індексами.
Ціни російських акцій, які котируються в інших країнах, різко впали, що призвело до тимчасового призупинення діяльності Нью-Йоркської фондової біржі та Nasdaq (фондова біржа у США). Трейдери попереджають про труднощі з ліквідацією їхніх російських активів, оскільки “санкції рикошетують через ринки”.
“Ці події послаблять зовнішні та державні фінанси Росії, серйозно обмежать її гнучкість фінансування, помітно знизять тенденційне зростання ВВП, підвищать внутрішні та геополітичні ризики та невизначеність”, - заявило рейтингове агентство Fitch після того, як знизило рейтинг Росії з 3В до В.
Вони зазначили, що жорсткі санкції у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну "представляють величезний шок для кредитних основ Росії" і можуть "підірвати її готовність обслуговувати державний борг".
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