MSCI виключає російські акції з індексів ринків через "непридатність до інвестування"

КИЇВ. 3 березня. УНН. Постачальник індексів MSCI заявив, що виключить російські акції зі своїх широко відстежуваних індексів ринків, що розвиваються. Вони попередили, що ринок акцій країни став “непридатним для інвестування” після введення Заходом жорстких санкцій на тлі вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.