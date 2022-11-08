Троллинг продолжается: ОК "Юг" призвало не сдавать позиции комаров
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Оперативное командование "Юг" присоединилось к троллингу россиян и призвало украинцев не снимать "боевых комаров", передает УНН.
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"Официальное предостережение ОК "Юг". Если в вашей квартире летают комары – не трогайте, не снимайте и не выкладывайте. Возможно, это военное подразделение на ротации", – написали на Facebook-странице командования.
Напомним
Постоянный представитель россии в ООН василий небензя сказал, что якобы в США запатентовали беспилотник, который может транспортировать комаров, зараженных опасными вирусами.
Министр обороны Украины Алексей Резников потролил россиян, заявив, что в рамках проекта "Москиты против москалей" в ряды ВСУ планируют набрать до 300 тысяч комаров.