Троллинг продолжается: ОК "Юг" призвало не сдавать позиции комаров

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"Официальное предостережение ОК "Юг". Если в вашей квартире летают комары – не трогайте, не снимайте и не выкладывайте. Возможно, это военное подразделение на ротации", – написали на Facebook-странице командования.

Напомним

Постоянный представитель россии в ООН василий небензя сказал, что якобы в США запатентовали беспилотник, который может транспортировать комаров, зараженных опасными вирусами.

Министр обороны Украины Алексей Резников потролил россиян, заявив, что в рамках проекта "Москиты против москалей" в ряды ВСУ планируют набрать до 300 тысяч комаров.