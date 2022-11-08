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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Тролінг триває: ОК "Південь" закликало не здавати позиції комарів

Тролінг триває: ОК "Південь" закликало не здавати позиції комарів

Київ • УНН

 • 241471 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Оперативне командування "Південь" долучилося до тролінгу росіян і закликало українців не знімати "бойових комарів", передає УНН.

Цитата

"Офіційне застереження ОК "Південь". Якщо у вашій квартирі літають комарі – не чіпайте, не знімайте і не викладайте. Можливо, це військовий підрозділ на ротації", – написали на Facebook-сторінці командування.

Нагадаємо

Постійний представник росії в ООН василь небензя сказав, що нібито в США запатентували безпілотник, який може транспортувати комарів, заражених небезпечними вірусами.

Міністр оборони України Олексій Резніков потролив росіян, заявивши, що в межах проєкту "Москіти проти москалів" в лави ЗСУ планують набрати до 300 тисяч комарів.

Українські Національні Новини

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