Тролінг триває: ОК "Південь" закликало не здавати позиції комарів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Оперативне командування "Південь" долучилося до тролінгу росіян і закликало українців не знімати "бойових комарів", передає УНН.
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"Офіційне застереження ОК "Південь". Якщо у вашій квартирі літають комарі – не чіпайте, не знімайте і не викладайте. Можливо, це військовий підрозділ на ротації", – написали на Facebook-сторінці командування.
Нагадаємо
Постійний представник росії в ООН василь небензя сказав, що нібито в США запатентували безпілотник, який може транспортувати комарів, заражених небезпечними вірусами.
Міністр оборони України Олексій Резніков потролив росіян, заявивши, що в межах проєкту "Москіти проти москалів" в лави ЗСУ планують набрати до 300 тисяч комарів.