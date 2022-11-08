Резніков потролив росіян: "оголосив" в Україні мобілізацію комарів

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"В Україні оголошено часткову мобілізацію, в межах якої планують призвати приблизно 300 тисяч комарів. Проєкт має робочу назву "Москіти проти москалів", – написав Резніков.

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Постійний представник росії в ООН василь небензя сказав, що нібито в США запатентували безпілотник, який може транспортувати комарів, заражених небезпечними вірусами.