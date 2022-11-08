Резников потроллил россиян: "объявил" в Украине мобилизацию комаров

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"В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируют призвать примерно 300 тысяч комаров. Проект имеет рабочее название "Москиты против москалей", – написал Резников.

Ранее

Постоянный представитель россии в ООН василий небензя сказал, что якобы в США запатентовали беспилотник, который может транспортировать комаров, зараженных опасными вирусами.