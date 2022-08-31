Возможность выезда студентов за границу: вопрос на Кабмин так и не вынесли – нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Вопрос на Кабмин о возможности выезда студентов за границу не вынесли. Об этом в Telegram сообщила народный депутат от "Слуга народа" Юлия Гришина, передает УНН.
Цитата
"Вопрос на Кабмин о возможности выезда студентов не вынесли. К сожалению. О сроках и будущих решениях рассказать не могу, ведь не могу отвечать за других", - написала Гришина.
Ранее
Гришина сообщила, что Министерство обороны Украины получило от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период, в частности, студентам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада предоставила отсрочку педагогам и расширил перечень тех, кто не подлежит призыву