Возможность выезда студентов за границу: вопрос на Кабмин так и не вынесли – нардеп

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"Вопрос на Кабмин о возможности выезда студентов не вынесли. К сожалению. О сроках и будущих решениях рассказать не могу, ведь не могу отвечать за других", - написала Гришина.

Ранее

Гришина сообщила, что Министерство обороны Украины получило от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период, в частности, студентам.

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