Можливість виїзду студентів за кордон: питання на Кабмін так і не винесли - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Питання на Кабмін про можливість виїзду студентів за кордон не винесли. Про це у Telegram повідомила народний депутат від "Слуга народу" Юлія Гришина, передає УНН.
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"Питання на Кабмін про можливість виїзду студентів не винесли. На жаль. Про строки та майбутні рішення розповісти не можу, адже не можу відповідати за інших", - написала Гришина.
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Гришина повідомила, що Міністерство оборони України отримало від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зокрема, студентам.
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