Можливість виїзду студентів за кордон: питання на Кабмін так і не винесли - нардеп

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"Питання на Кабмін про можливість виїзду студентів не винесли. На жаль. Про строки та майбутні рішення розповісти не можу, адже не можу відповідати за інших", - написала Гришина.

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Гришина повідомила, що Міністерство оборони України отримало від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зокрема, студентам.

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