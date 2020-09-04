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Возможно наложение эпидемий: Шмыгаль призвал всех вакцинироваться от гриппа

Киев • УНН

 • 13055 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Осенью возможно наложение гриппа на COVID-19, поэтому Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал всех вакцинироваться от гриппа. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Возможно наложение эпидемий: Шмыгаль призвал всех вакцинироваться от гриппа

"Болезнь стала мягче, уже люди болеют немного мягче. Хотя, опять-таки, другой вызов - осенью может быть наложение гриппа на COVID. Здесь надо призвать всех максимально прививаться от гриппа для того, чтобы исключить наложение этих двух болезней, которые могут вызвать довольно тяжелые и сложные последствия. Мы пока не знаем их, и мир их не знает. Это будет такая первая осень, где мы столкнемся с возможным наложением эпидемий", - сказал Денис Шмыгаль.

Напомним, Минздрав планирует увеличить вакцинацию населения от гриппа до около 1,5 миллиона человек.

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