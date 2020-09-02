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МОЗ планує збільшити вакцинацію населення від грипу до близько 1,5 мільйона осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Міністерство охорони здоров’я планує збільшити кількість людей, які вакцинуються проти грипу до майже 1,5 мільйона. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

МОЗ планує збільшити вакцинацію населення від грипу до близько 1,5 мільйона осіб

"Все, що стосується вакцинації проти грипу - ми вже розпочали цю комунікаційну компанію щодо необхідності тестування. Паралельно ми проводимо відповідні перемовини, домовляємося про завезення вакцин від грипу на територію країни. Ми хочемо суттєво збільшити цю кількість", - сказав Степанов.

За його словами, якщо порівняти кількість людей в Україні, яка вакцинується проти грипу у минулі роки, то це близько 300-400 тисяч осіб.

"Ми хочемо цю кількість збільшити хоча б до майже півтора мільйона. У який спосіб, ми хочемо, щоб вакцина була у повному доступі на ринку? У нас є стратегія щодо суттєвого збільшення вакцин проти грипу…", - розповів Степанов.

Нагадаємо, в Україну до епідемічного сезону 2020-2021 років поставлять 665 тисяч вакцин від грипу із Франції, Нідерландів та Південної Кореї.

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