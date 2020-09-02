МОЗ планує збільшити вакцинацію населення від грипу до близько 1,5 мільйона осіб

"Все, що стосується вакцинації проти грипу - ми вже розпочали цю комунікаційну компанію щодо необхідності тестування. Паралельно ми проводимо відповідні перемовини, домовляємося про завезення вакцин від грипу на територію країни. Ми хочемо суттєво збільшити цю кількість", - сказав Степанов.

За його словами, якщо порівняти кількість людей в Україні, яка вакцинується проти грипу у минулі роки, то це близько 300-400 тисяч осіб.

"Ми хочемо цю кількість збільшити хоча б до майже півтора мільйона. У який спосіб, ми хочемо, щоб вакцина була у повному доступі на ринку? У нас є стратегія щодо суттєвого збільшення вакцин проти грипу…", - розповів Степанов.

Нагадаємо, в Україну до епідемічного сезону 2020-2021 років поставлять 665 тисяч вакцин від грипу із Франції, Нідерландів та Південної Кореї.