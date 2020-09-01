До епідсезону в Україну поставлять 665 тис. вакцин від грипу - ЦГЗ

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 149609 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 102989 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 96700 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 104865 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 125173 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137317 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 221098 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216024 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186545 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176135 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
3.7м/с
71%
Популярнi новини

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 49664 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 46632 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 152781 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28460 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 44611 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 149608 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 152781 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 277650 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 301761 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 384722 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 44611 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28460 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 46632 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 49664 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126082 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

До епідсезону в Україну поставлять 665 тис. вакцин від грипу - ЦГЗ

Київ • УНН

 • 29974 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Україну до епідемічного сезону 2020-2021 років поставлять 665 тисяч вакцин від грипу із Франції, Нідерландів та Південної Кореї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я України.

До епідсезону в Україну поставлять 665 тис. вакцин від грипу - ЦГЗ

"665 000 доз вакцин від грипу буде поставлено в Україну", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що до епідсезону 2020-2021 років в Україну буде поставлено:

▪️ 500 000 доз вакцини Vaxigrip tetra (виробник Франція, чотирьохвалентна);
▪️ 45 000 доз вакцини Інфлувак (виробник Нідерланди, трьохвалентна);
▪️ 100 000 доз вакцини ДжіСі Флю (виробник Республіка Корея, трьохвалентна);
▪️ 20 000 доз вакцини ДжіСі Флю Квадрівалєнт (виробник Республіка Корея, чотирьохвалентна).

Повідомляється, що трьохвалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі цього епідсезону, відповідно, чотирьохвалентна – від чотирьох.

У зв’язку з постійними антигенними змінами вірусу грипу, ВООЗ щорічно оновлює свої рекомендації до складу вакцини. Цьогоріч вакцини були розроблені з урахуванням прогнозу ВООЗ щодо циркуляції таких штамів:

▪️ вірус, подібний A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09;
▪️ вірус, подібний A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);
▪️ вірус, подібний В/Washington/02/2019 (лінія B Victoria);
▪️ вірус, подібний B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).

Додається, що від ускладнень грипу протягом минулого епідсезону померла 71 людина, на грип та ГРВІ перехворіло 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з яких — діти віком до 17 років.

Минулого епідсезону в Україну було поставлено 500 тисяч доз вакцин від грипу, однак вакцинувалися лише 238 079 людей (0,6% населення), частка дітей серед щеплених становить 10,5%.

Нагадаємо, світові виробники випустили рекордну кількість вакцин проти грипу, щоб запобігти кризі у лікарнях через COVID-19.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,898.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,188.79
Ethereum
$1,531.75