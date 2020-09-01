До епідсезону в Україну поставлять 665 тис. вакцин від грипу - ЦГЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Україну до епідемічного сезону 2020-2021 років поставлять 665 тисяч вакцин від грипу із Франції, Нідерландів та Південної Кореї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я України.
"665 000 доз вакцин від грипу буде поставлено в Україну", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що до епідсезону 2020-2021 років в Україну буде поставлено:
▪️ 500 000 доз вакцини Vaxigrip tetra (виробник Франція, чотирьохвалентна);
▪️ 45 000 доз вакцини Інфлувак (виробник Нідерланди, трьохвалентна);
▪️ 100 000 доз вакцини ДжіСі Флю (виробник Республіка Корея, трьохвалентна);
▪️ 20 000 доз вакцини ДжіСі Флю Квадрівалєнт (виробник Республіка Корея, чотирьохвалентна).
Повідомляється, що трьохвалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі цього епідсезону, відповідно, чотирьохвалентна – від чотирьох.
У зв’язку з постійними антигенними змінами вірусу грипу, ВООЗ щорічно оновлює свої рекомендації до складу вакцини. Цьогоріч вакцини були розроблені з урахуванням прогнозу ВООЗ щодо циркуляції таких штамів:
▪️ вірус, подібний A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09;
▪️ вірус, подібний A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);
▪️ вірус, подібний В/Washington/02/2019 (лінія B Victoria);
▪️ вірус, подібний B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).
Додається, що від ускладнень грипу протягом минулого епідсезону померла 71 людина, на грип та ГРВІ перехворіло 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з яких — діти віком до 17 років.
Минулого епідсезону в Україну було поставлено 500 тисяч доз вакцин від грипу, однак вакцинувалися лише 238 079 людей (0,6% населення), частка дітей серед щеплених становить 10,5%.
Нагадаємо, світові виробники випустили рекордну кількість вакцин проти грипу, щоб запобігти кризі у лікарнях через COVID-19.