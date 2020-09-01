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К эпидсезону в Украину поставят 665 тыс. вакцин от гриппа - ЦОЗ

Киев • УНН

 • 29974 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Украину к эпидемическому сезону 2020-2021 годов поставят 665 тысяч вакцин от гриппа из Франции, Нидерландов и Южной Кореи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.

К эпидсезону в Украину поставят 665 тыс. вакцин от гриппа - ЦОЗ

"665000 доз вакцин от гриппа будут поставлены в Украину", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к эпидсезону 2020-2021 годов в Украине будет поставлено:

▪️ 500000 доз вакцины Vaxigrip tetra (производитель Франция, четырехвалентная); 
▪️ 45000 доз вакцины Инфлювак (производитель Нидерланды, трехвалентная); 
▪️ 100000 доз вакцины ДжиСи Флю (производитель Республика Корея, трехвалентная); 
▪️ 20000 доз вакцины ДжиСи Флю Квадривалент (производитель Республика Корея, четырехвалентная).

Сообщается, что трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии этого эпидсезона, соответственно, четырехвалентная - от четырех.

В связи с постоянными антигенными изменениями вируса гриппа, ВОЗ ежегодно обновляет свои рекомендации в состав вакцины. В этом году вакцины были разработаны с учетом прогноза ВОЗ по циркуляции таких штаммов:

▪️ вирус, подобный A / Guangdong-Maonan / SWL1536 / 2019 (H1N1) pdm09;
▪️ вирус, подобный A / Hong Kong / 2671/2019 (H3N2); 
▪️ вирус, подобный В / Washington / 02/2019 (линия B Victoria); 
▪️ вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata).

Добавляется, что от осложнений гриппа в течение прошлого эпидсезона умер 71 человек, гриппом и ОРВИ переболело 4,9 млн человек (12,9% населения), 63% из которых - дети до 17 лет.

Прошлого эпидсезона в Украину было поставлено 500 тысяч доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались лишь 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди привитых составляет 10,5%.

Напомним, мировые производители выпустили рекордное количество вакцин против гриппа, чтобы предотвратить кризис в больницах из-за COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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