У світі створили рекордні дози вакцин від грипу

"Світові виробники випустили рекордну кількість вакцин проти грипу до майбутнього сезону, оскільки влада сподівається запобігти кризі в лікарнях, викликаній зимовим сплеском COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що виробництво збільшилося на 11% тільки в США, при цьому в цьому сезоні буде вироблено 194-198 мільйонів доз.

Як повідомляв УНН раніше, уряд продовжить готуватися до "другої хвилі" коронавірусної хвороби (COVID-19), важливо обладнати якомога більше місць в лікарнях.

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