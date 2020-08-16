У світі створили рекордні дози вакцин від грипу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Світові виробники випустили рекордну кількість вакцин проти грипу, щоб запобігти кризі в лікарнях через COVID-19. Про це повідомляє УНН, посилаючись Euronews.
"Світові виробники випустили рекордну кількість вакцин проти грипу до майбутнього сезону, оскільки влада сподівається запобігти кризі в лікарнях, викликаній зимовим сплеском COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що виробництво збільшилося на 11% тільки в США, при цьому в цьому сезоні буде вироблено 194-198 мільйонів доз.
Як повідомляв УНН раніше, уряд продовжить готуватися до "другої хвилі" коронавірусної хвороби (COVID-19), важливо обладнати якомога більше місць в лікарнях.
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