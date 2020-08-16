В мире создали рекордные дозы вакцин от гриппа
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Мировые производители выпустили рекордное количество вакцин против гриппа, чтобы предотвратить кризис в больницах из-за COVID-19. Об этом сообщает УНН, ссылаясь Euronews.
“Мировые производители выпустили рекордное количество вакцин против гриппа к предстоящему сезону, поскольку власти надеются предотвратить кризис в больницах, вызванный зимним всплеском COVID-19”, - говорится в сообщении.
Сообщается, что производство увеличилось на 11% только в США, при этом в этом сезоне будет произведено 194–198 миллионов доз.
Как сообщал УНН ранее, правительство продолжит готовиться ко "второй волны" коронавирусной болезни (COVID-19), важно оборудовать как можно больше мест в больницах.
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