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Можливе накладання епідемій: Шмигаль закликав усіх вакцинуватися від грипу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Восени можливе накладання грипу на COVID-19, тому Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав усіх вакцинуватися від грипу. Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

Можливе накладання епідемій: Шмигаль закликав усіх вакцинуватися від грипу

“Хвороба стала м'якшою, вже люди хворіють трошки м'якше. Хоча, знову-таки, інший виклик – восени може бути накладання грипу на COVID. Тут треба закликати всіх максимально вакцинуватись від грипу для того, щоб виключити накладання цих двох хвороб, які можуть спричинити доволі важкі і складні наслідки. Ми поки що не знаєм їх, і світ їх не знає. Це буде така перша осінь, де ми стикнемося з можливим накладанням епідемій”, - сказав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, МОЗ планує збільшити вакцинацію населення від грипу до близько 1,5 мільйона осіб.

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