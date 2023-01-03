"Возможна подготовка к очередным "скрепам" - Гуменюк о ракетной опасности с Черного моря

Цитата

"Шторм продолжается. И это говорит о том, что врагу трудно удерживать корабельную группировку в море большую. Поэтому сейчас это 5 единиц в Черном море. Они без ракетоносителей. Ракетоносители все по пунктам базирования, и там продолжается какой-то процесс. Возможно, новой подготовки, учитывая календарь и перспективы того же православного Рождества. Мы осознаем возможную и вероятную подготовку к этим "скрапам" очередным, но пока это достаточно нескоро будет, то есть, 2-3 суток еще ракетная опасность нам такая критическая с моря не угрожает. Но может быть атака "шахедами", - сказала Гуменюк.

Детали

По данным ВМС ВСУ при этом, по состоянию на 3 января, в Черном море на боевом дежурстве находятся до 6 вражеских кораблей, в Азовском море – 1 вражеский корабль; в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр" общим залпом 72 ракеты.

Дополнение

Украинские силы ПВО за двое суток нового года уничтожили над Украиной 100% вражеских дронов, а именно 84 штуки.