"Можлива підготовка до чергових "скрєп" - Гуменюк про ракетну небезпеку з Чорного моря

Цитата

"Шторм триває. І це говорить про те, що ворогу важко утримувати корабельне угруповання в морі велике. Тому зараз це 5 одиниць у Чорному морі. Вони без ракетоносіїв. Ракетоносії усі по пунктах базування, і там триває якийсь процес. Можливо, нової підготовки, з огляду на календар і перспективи того самого православного Різдва. Ми усвідомлюємо можливу і ймовірну підготовку до цих "скрєп" чергових, але наразі це досить нескоро буде, тобто, 2-3 доби ще ракетна небезпека нам така критична з моря не загрожує. Але може бути атака "шахедами", - сказала Гуменюк.

Деталі

За даними ВМС ЗСУ при цьому, станом на 3 січня, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 6 ворожих кораблів, в Азовському морі - 1 ворожий корабель; у Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальним залпом 72 ракети.

Доповнення

Українські сили ППО за дві доби нового року знищили над Україною 100% ворожих дронів, а саме 84 штуки.