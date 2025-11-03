"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами

Оформление участков без аукциона, где стоял уничтоженный объект - это правильная логика, но без прозрачных процедур закон, принятый Верховной Радой в октябре, может легализовать схемы присвоения земли и ручные решения на местах. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники в Верховной Раде.

В начале октября ВР приняла законопроект №13174, позволяющий гражданам вернуть или получить в собственность земельные участки под разрушенным имуществом. Это решение будет действовать во время военного положения и 5 лет после его прекращения.

Документ предоставляет гражданам, чье имущество было разрушено в ходе российской агрессии, возможность вернуть или получить в собственность земельные участки, находившиеся под такими объектами.

По новым нормам, если право собственности на недвижимость было прекращено в Государственном реестре вещных прав из-за ее уничтожения, бывшие владельцы или их наследники могут получить земельные участки бесплатно или через передачу без проведения земельных торгов.

Это решение будет действовать во время военного положения и в течение 5 лет после его прекращения, с последующим упрощением процедур - без обязательной разработки градостроительной документации при условии, что целевое назначение участка соответствует назначению разрушенного объекта.

Кроме того, закон предусматривает, что Минприроды получит право утверждать методику определения ущерба, нанесенного земельным ресурсам вследствие загрязнения или засорения, а дипломатические представительства смогут быть освобождены от арендной платы за землю при условии, что это предусмотрено международными договорами, согласие на которые дала Верховная Рада.

Как рассказал УНН источник в парламенте, "согласно логике авторов законопроекта, его новация в том, чтобы ликвидировать давний разрыв между правом на дом и правом на землю под ним".

Очень часто люди имели оформленный дом, но не имели, условно говоря, доведенного до титула права на участок: земля была в пользовании, коммунальная или государственная, несформированная без кадастрового номера, в многоквартирных домах земля обычно вообще принадлежит общине и никогда не оформлялась в общую собственность совладельцев. Поэтому этот законопроект вводит временную процедуру на период военного положения и еще пять лет, которая позволяет бывшим владельцам или их наследникам без аукциона оформить или приобрести право на участок именно там, где стоял уничтоженный объект. Это создает юридическую опору для проектирования, разрешений и восстановления на том же месте при неизменном целевом назначении. В то же время факт разрушения жилья не обнуляет право в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество - для компенсации как раз нужна подтвержденная запись о праве собственности. Поэтому земельный механизм - отдельное звено, которое закрывает "земельный хвост" и дает возможность двигаться дальше - отмечает источник.

Собеседник УНН подчеркивает, что в отношении этого законопроекта озвучивался ряд предостережений, в частности мнение, что безаукционный механизм может легализовать схемы присвоения земли, а решения на местах рискуют стать ручными и неконкурентными.

Добавляются классические уязвимости - ошибки кадастров наложения границ, отсутствие четкой процедуры для многоквартирных домов, а также соблазн размыть экологические требования под шум восстановления. Чтобы этот инструмент работал на людей, а не на схемы, нужны публичные и трассированные решения общин с геопривязкой, понятная проверка совместимости с градостроительными планами, прозрачный порядок для МКД с защитой прав меньшинства и минимальные эко-стандарты даже в упрощенном режиме. При этих условиях закон поможет, без них - усилит именно те подозрения - отмечает собеседник.

