$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:49 • 3372 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
08:34 • 8738 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
08:31 • 8282 перегляди
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго
08:09 • 9102 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
3 листопада, 00:16 • 20137 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 14:42 • 36109 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 60710 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 59960 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 56204 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 77847 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
"Я в цих переговорах не беру участі" - Трамп про заморожені активи рф3 листопада, 00:53 • 12671 перегляди
Безпілотники атакували нафтопереробний завод у СаратовіPhoto3 листопада, 02:23 • 17112 перегляди
У США достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ - Трамп3 листопада, 02:46 • 13568 перегляди
Сі Цзіньпін "знає про наслідки" вторгнення на Тайвань - Президент США3 листопада, 03:22 • 11390 перегляди
путін прагне торгувати зі США та заробляти гроші для росії - Трамп04:21 • 13821 перегляди
Публікації
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів08:40 • 5774 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto07:42 • 9878 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 60688 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 59946 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 119209 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Джей Ді Венс
Джон Гілі
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Сумська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 18228 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 39750 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 90098 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 116513 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 64381 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками

Київ • УНН

 • 8754 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13174, який дозволяє громадянам отримати у власність земельні ділянки під зруйнованим майном без аукціону. Це рішення діятиме під час воєнного стану та 5 років після його припинення, але може легалізувати схеми привласнення землі без прозорих процедур.

“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками

Оформлення ділянок без аукціону, де стояв знищений об’єкт - це правильна логіка, але без прозорих процедур закон, який був ухвалений Верховною Радою у жовтні, може легалізувати схеми привласнення землі та ручні рішення на місцях. Про це пише УНН з посиланням на джерела у Верховній Раді.

Деталі

На початку жовтня ВР ухвалила законопроєкт №13174, що дозволяє громадянам повернути або отримати у власність земельні ділянки під зруйнованим майном. Це рішення діятиме під час воєнного стану та 5 років після його припинення.

Документ надає громадянам, чиє майно було зруйновано в ході російської агресії, можливість повернути або отримати у власність земельні ділянки, що перебували під такими об’єктами.

За новими нормами, якщо право власності на нерухомість було припинено в Державному реєстрі речових прав через її знищення, колишні власники або їх спадкоємці можуть отримати земельні ділянки безплатно або через передачу без проведення земельних торгів.

Це рішення діятиме під час воєнного стану та впродовж 5 років після його припинення, з подальшим спрощенням процедур - без обов’язкового розроблення містобудівної документації за умови, що цільове призначення ділянки відповідає призначенню зруйнованого об’єкта.

Окрім того, закон передбачає, що Мінприроди отримає право затверджувати методику визначення шкоди, завданої земельним ресурсам унаслідок забруднення чи засмічення, а дипломатичні представництва зможуть бути звільнені від орендної плати за землю за умови, що це передбачено міжнародними договорами, згоду на які дала Верховна Рада.

Власники зруйнованого війною майна зможуть отримати землю: що передбачає ухвалений ВР закон08.10.25, 12:53 • 2598 переглядiв

Як розповіло УНН джерело у парламенті, "згідно з логікою авторів законопроєкту, його новація у тому, щоб ліквідувати давній розрив між правом на будинок і правом на землю під ним".

Дуже часто люди мали оформлений будинок, але не мали, умовно кажучи, доведеного до титулу права на ділянку: земля була в користуванні, комунальна чи державна, несформована без кадастрового номера, у багатоквартирних будинках земля зазвичай взагалі належить громаді й ніколи не оформлювалась у спільну власність співвласників. Тож цей законопроєкт запроваджує тимчасову процедуру на період воєнного стану і ще п’ять років, яка дозволяє колишнім власникам або їхнім спадкоємцям без аукціону оформити або набути право на ділянку саме там, де стояв знищений об’єкт. Це створює юридичну опору для проектування, дозволів і відбудови на тому самому місці за незмінного цільового призначення. Водночас факт руйнування житла не обнуляє право в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно - для компенсації якраз потрібен підтверджений запис про право власності. Тому земельний механізм - окрема ланка, яка закриває "земельний хвіст" і дає змогу рухатися далі

- зазначає джерело.

В реєстрі збитків вже близько 60 тисяч заяв - Мін'юст14.10.25, 11:39 • 4145 переглядiв

Співрозмовник УНН наголошує, що відношенні цього законопроєкту озвучувався ряд пересторог, зокрема думка, що безаукціонний механізм може легалізувати схеми привласнення землі, а рішення на місцях ризикують стати ручними та неконкурентними.

Додаються класичні вразливості - помилки кадастрів накладання меж, відсутність чіткої процедури для багатоквартирних будинків, а також спокуса розмити екологічні вимоги під шум відбудови. Щоб цей інструмент працював на людей, а не на схеми, потрібні публічні й трасовані рішення громад із геоприв’язкою, зрозуміла перевірка сумісності з містобудівними планами, прозорий порядок для МКД із захистом прав меншості та мінімальні еко-стандарти навіть у спрощеному режимі. За цих умов закон допоможе, без них - підсилить саме ті підозри

 - зазначає співрозмовник.

Україна розширює перелік випадків для відшкодування збитків від війни11.09.25, 01:00 • 16158 переглядiв

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Верховна Рада України