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"Может выдерживать паузу": Гуменюк сказала, когда враг может нанести новый удар

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Российские оккупанты могут нанести новые ракетные удары и в течение сегодняшнего дня. Также не исключено, что рашисты наоборот могут выдержать паузу для того, чтобы создать дополнительное напряжение. Об этом сообщила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Враг будет продолжать терроризировать и направлять свои усилия на то, чтобы держать в напряжении население как минимум в течение сегодняшнего дня так точно. Поэтому нужно избегать скопления людей, сознательно относиться к той опасности, которую они сейчас несут», - сказала Гуменюк.

Она отметила, что россияне действительно имели мощные планы на 9 мая, чтобы отчитаться о своих каких-то победах.

«Мы знаем об их тяготении к символизму. Продемонстрировать технику на парадах они не могут, хотели бы хотя бы на поле боя, но и здесь потерпели поражение. Поэтому будут искать любую другую победу любым другим способом. Поэтому осознаем, что различные тыловые регионы могут оказаться под угрозой ракетных атак, в том числе и в течение сегодняшнего дня. В то же время враг может выдерживать паузу для того, чтобы создать дополнительное напряжение и наоборот в течение дня будет длительное ожидание, когда ночью или на следующий день все расслабятся, могут нанести удар», - отметила Гуменюк.

Детали

На вопрос, способны ли россияне еще к массированным обстрелам, Гуменюк ответила: «Все, в принципе, в сравнении. Когда-то массированными обстрелами у них были по 70-80 ракет. Сейчас 15, 20, 30 - это уже для них мегамассированный обстрел. Это говорит об их потенциале, но помним, что несмотря на санкции у них все равно остается производство, они их изготавливают. Оно не такое скоростное и мощное, как они хотели, но оно есть».

Гуменюк также отметила, что нужно помнить, что и запас у них определенный еще есть, и, кроме того, они используют управляемые авиационные бомбы по прифронтовым территориям.

«Поэтому нужно осознавать, что несмотря на то, что мы истощаем врага, силы у него еще есть», - добавила Гуменюк.

Дополнение

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО уничтожила 23 из 25 крылатых ракет, которыми российские оккупанты атаковали Украину в ночь на 9 мая.

В Офисе Президента прокомментировали вражеский удар по Украине накануне парада к 9 мая в рф.

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