"Може витримувати паузу": Гуменюк сказала, коли ворог може завдати новий удар

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Російські окупанти можуть завдати нових ракетних ударів і протягом сьогоднішнього дня. Також не виключено, що рашисти навпаки можуть витримати паузу для того, щоб створити додаткове напруження. Про це повідомила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ворог буде продовжувати тероризувати й спрямовувати свої зусилля на те, щоб тримати в напрузі населення щонайменше протягом сьогоднішнього дня так точно. Тому потрібно уникати скупчення людей, свідомо ставитися до тої небезпеки, яку вони зараз несуть», - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що росіяни дійсно мали потужні плани на 9 травня, щоб прозвітувати про свої якісь перемоги.

«Ми знаємо про їх тяжіння до символізму. Продемонструвати техніку на парадах вони не можуть, хотіли б хоча б на полі бою, але й тут зазнали поразки. Тому будуть шукати будь-яку іншу перемогу будь-яким іншим способом. Тому усвідомлюємо, що різні тилові регіони можуть опинитися під загрозою ракетних атак, у тому числі й протягом сьогоднішнього дня. Водночас ворог може витримувати паузу для того, щоб створити додаткове напруження й навпаки протягом дня буде тривале очікування, коли вночі або наступного дня всі розслабляться, можуть завдати удару», - зауважила Гуменюк.

Деталі

На запитання, чи здатні росіяни ще до масованих обстрілів, Гуменюк відповіла: «Усе, у принципі, у порівнянні. Колись масованими обстрілами у них були за 70-80 ракет. Наразі 15, 20, 30 - це вже для них мегамасований обстріл. Це говорить про їх потенціал, але пам'ятаємо, що попри санкції у них все одно залишається виробництво, вони їх виготовляють. Воно не таке швидкісне та потужне, як вони хотіли, але воно є».

Гуменюк також зазначила, що потрібно пам'ятати, що і запас у них певний ще є, і, окрім того, вони використовують керовані авіаційні бомби по прифронтових територіях.

«Тому потрібно усвідомлювати, що не зважаючи на те, що ми виснажуємо ворога, сили у нього ще є», - додала Гуменюк.

Доповнення

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, українська ППО знищила 23 із 25 крилатих ракет, якими російські окупанти атакували Україну в ніч на 9 травня.

В Офісі Президента прокоментували ворожий удар по Україні напередодні параду до 9 травня у рф.

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