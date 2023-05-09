"Може витримувати паузу": Гуменюк сказала, коли ворог може завдати новий удар

Цитата

«Ворог буде продовжувати тероризувати й спрямовувати свої зусилля на те, щоб тримати в напрузі населення щонайменше протягом сьогоднішнього дня так точно. Тому потрібно уникати скупчення людей, свідомо ставитися до тої небезпеки, яку вони зараз несуть», - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що росіяни дійсно мали потужні плани на 9 травня, щоб прозвітувати про свої якісь перемоги.

«Ми знаємо про їх тяжіння до символізму. Продемонструвати техніку на парадах вони не можуть, хотіли б хоча б на полі бою, але й тут зазнали поразки. Тому будуть шукати будь-яку іншу перемогу будь-яким іншим способом. Тому усвідомлюємо, що різні тилові регіони можуть опинитися під загрозою ракетних атак, у тому числі й протягом сьогоднішнього дня. Водночас ворог може витримувати паузу для того, щоб створити додаткове напруження й навпаки протягом дня буде тривале очікування, коли вночі або наступного дня всі розслабляться, можуть завдати удару», - зауважила Гуменюк.

Деталі

На запитання, чи здатні росіяни ще до масованих обстрілів, Гуменюк відповіла: «Усе, у принципі, у порівнянні. Колись масованими обстрілами у них були за 70-80 ракет. Наразі 15, 20, 30 - це вже для них мегамасований обстріл. Це говорить про їх потенціал, але пам'ятаємо, що попри санкції у них все одно залишається виробництво, вони їх виготовляють. Воно не таке швидкісне та потужне, як вони хотіли, але воно є».

Гуменюк також зазначила, що потрібно пам'ятати, що і запас у них певний ще є, і, окрім того, вони використовують керовані авіаційні бомби по прифронтових територіях.

«Тому потрібно усвідомлювати, що не зважаючи на те, що ми виснажуємо ворога, сили у нього ще є», - додала Гуменюк.

Доповнення

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, українська ППО знищила 23 із 25 крилатих ракет, якими російські окупанти атакували Україну в ніч на 9 травня.

В Офісі Президента прокоментували ворожий удар по Україні напередодні параду до 9 травня у рф.