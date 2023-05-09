Подоляк прокоментував ворожий удар по Україні напередодні параду до 9 травня в рф
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував у Twitter обстріл українських міст крилатими ракетами напередодні "параду вбивць" у рф на честь 9 травня. Він зазначив, що атака ворога намагалася "звільнити" цивільних від життя", передає УНН.
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"Брехня, парад і… путін зі співучасниками та спостерігачами на трибунах лицемірства. Перед тим, як зібратися на кремлівський "парад убивць", рф випустила вночі по мирних українських містах 25 крилатих ракет (15 із них по Києву), злісно намагаючись "звільнити" цивільних від життя, свободи та власного житла", - написав радник.
Нагадаємо
Сьогодні, 9 травня, москву відвідає п'ять іноземних лідерів, зокрема президент Таджикистану Емомалі Рахмон, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.