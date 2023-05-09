Подоляк прокомментировал вражеский удар по Украине накануне парада к 9 мая в рф

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"Ложь, парад и… путин с соучастниками и наблюдателями на трибунах лицемерия. Перед тем, как собраться на кремлевский "парад убийц", рф выпустила ночью по мирным украинским городам 25 крылатых ракет (15 из них по Киеву), злобно пытаясь "освободить" гражданских от жизни, свободы и собственного жилья", - написал советник.

Напомним

Сегодня, 9 мая, москву посетит пять иностранных лидеров, в том числе президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян.