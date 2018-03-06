Минздрав снова отстранил Амосову от обязанностей ректора медуниверситета
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Министерство здравоохранения продолжило работу комиссии по проверке обеспечения для студентов НМУ им. Богомольца проведения экзамена "Шаг 1. Стоматология", в связи с этим ректор Екатерина Амосова отстранена от своих обязанностей на время работы комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины, передает УНН.
Комиссия Минздрава была создана 20 февраля из-за срыва в НМУ лицензионного интегрированного экзамена "Крок 1. Стоматология" для более 200 студентов 3-го курса стоматологического факультета.
Отмечается, что 21 февраля комиссия потребовала от НМУ и Центра тестирования предоставить копии имеющейся документации о подготовке и организации проведения экзамена. Однако, как сообщили в Минздраве, администрация НМУ на протяжении недели блокировала работу комиссии, не оказывая необходимые документы и не допуская членов комиссии в ректорский корпус. Только на 9-й день работы комиссии Екатерина Амосова предоставила копии материалов по процедуре проведения экзамена и сотрудничества с Центром тестирования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медуниверситет Богомольца прекратил забастовку
"Учитывая значительный объем документов, Минздрав Украины принял решение продлить работу комиссии еще на две недели - до 23 марта. На время работы комиссии Екатерина Амосова отстранена от обязанностей", - заявили в Минздраве.
Обязанности ректора будет исполнять первый проректор - Ярослав Цехмистр, одна из основных задач которого - обеспечить проведение лицензионных экзаменов "Крок" в НМУ.
Кроме того, в Минздраве заявили, что подают апелляцию на решение Окружного административного суда города Киева о приостановлении действия пункта приказа МЗ об отстранении Екатерины Амосовой с должности ректора НМУ.
Как сообщал УНН, 20 февраля Минздрав отстранил от исполнения обязанностей ректора НМУ имени Богомольца Екатерина Амосова. Однако 2 марта Административный суд Киева возобновил Е.Амосову на должности. У министерства заявили, что обжалуют возобновление Амосовой на должности.