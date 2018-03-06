МОЗ знову відсторонив Амосову від обов'язків ректора медуніверситету
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Міністерство охорони здоров'я продовжило роботу комісії з перевірки забезпечення для студентів НМУ ім. Богомольця проведення іспиту “Крок 1. Стоматологія”, у зв'язку з цим ректор Катерина Амосова відсторонена від своїх обов'язків на час роботи комісії. Про це повідомляє прес-служба МОЗ України, передає УНН.
Комісія МОЗ була створена 20 лютого через зрив в НМУ ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 1. Стоматологія” для більш як 200 студентів 3-го курсу стоматологічного факультету.
Зазначається, що 21 лютого комісія затребувала від НМУ та Центру тестування надати копії наявної документації про підготовку та організацію проведення іспиту. Однак, як повідомили в МОЗ, адміністрація НМУ протягом тижня блокувала роботу комісії, не надаючи необхідні документи та не допускаючи членів комісії в ректорський корпус. Лише на 9-й день роботи комісії Катерина Амосова надала копії матеріалів щодо процедури проведення екзамену та співпраці з Центром тестування.
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“Зважаючи на значний обсяг документів, МОЗ України прийняло рішення продовжити роботу комісії ще на два тижні — до 23 березня. На час роботи комісії Катерина Амосова відсторонена від обов’язків”, — заявили в МОЗ.
Обов’язки ректора виконуватиме перший проректор — Ярослав Цехмістр, одне з основних завдань якого — забезпечити проведення ліцензійних іспитів “Крок” в НМУ.
Окрім того, в МОЗ заявили, що подають апеляцію на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва про зупинення дії пункту наказу МОЗ щодо відсторонення Катерини Амосової з посади ректора НМУ.
Як повідомляв УНН, 20 лютого МОЗ відсторонив від виконання обов’язків ректора НМУ імені Богомольця Катерину Амосову. Однак 2 березня Адміністративний суд Києва відновив К.Амосову на посаді. У міністерства заявили, що оскаржать поновлення Амосової на посаді.