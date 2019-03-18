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Минздрав оставил без финансирования 75% программ Института сердца

Киев • УНН

 • 17766 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Министерство здравоохранения Украины оставил без финансирования три четверти научных программ Института сердца на 2019 год, в результате чего лучшие ученые-кардиологи остались без зарплаты. Об этом сообщил директор Института, член-корреспондент Академии медицинских наук Украины, профессор Борис Тодуров в комментарии корреспонденту УНН.

Минздрав оставил без финансирования 75% программ Института сердца

"У нас в Институте на сегодня 42 научных сотрудника, которые получают зарплату по 4 научным программам. По каким-то причинам, нам не ведомым, в этом году из 4 программ нам оставили только одну. Таким образом, (нас лишили – ред.) 75% финансирования на науку – а это зарплаты научных сотрудников - кандидатов, докторов наук, лучших ученых Института, и администрация вынуждена будет уволить около 30 ведущих сотрудников института", - отметил медик.

По его словам, темы научных программ на утверждение специальной комиссии Институт подает ежегодно для получения финансирования. Как отметил Б.Тодуров, в этом году отказ в финансировании большинства программ стал личной прихотью замминистра здравоохранения Александра Линчевского, поскольку все остальные члены этой комиссии о таком решении не знали.

При этом он добавил, что из-за того, что программа была утверждена только сейчас, а не в начале года, как это положено по закону, все эти 42 сотрудника не получали зарплату – вот уже третий месяц своей работы в 2019 году.

Напомним, генеральным директором Института сердца Министерства здравоохранения Украины избрали Бориса Тодурова.

Накануне в Институте сердца произошло нападение неизвестных людей со скрытыми лицами, которые сорвали мероприятие.

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