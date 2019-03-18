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МОЗ залишило без фінансування 75% програм Інституту серця

Київ • УНН

 • 17766 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України залишило без фінансування три чверті наукових програм Інституту серця на 2019 рік, в результаті чого кращі вчені-кардіологи залишилися без зарплати. Про це повідомив директор Інституту, член-кореспондент Академії медичних наук України, професор Борис Тодуров в коментарі кореспонденту УНН.

МОЗ залишило без фінансування 75% програм Інституту серця

"У нас в Інституті на сьогодні 42 наукових співробітника, які отримують зарплату по 4 науковим програмам. З якихось причин, нам не веденим, в цьому році з 4 програм нам залишили тільки одну. Таким чином, (нас позбавили - ред.) 75% фінансування на науку - а це зарплати наукових співробітників - кандидатів, докторів наук, кращих вчених інституту, і адміністрація змушена буде звільнити близько 30 провідних співробітників інституту", - зазначив медик.

За його словами, теми наукових програм на затвердження спеціальної комісії Інститут подає щорічно для отримання фінансування. Як зазначив Б.Тодуров, в цьому році відмова у фінансуванні більшості програм стала особистої примхою заступник міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського, оскільки всі інші члени цієї комісії про таке рішення не знали.

При цьому він додав, що через те, що програма була затверджена тільки зараз, а не на початку року, як це належить за законом, всі ці 42 співробітника не отримували зарплату - ось уже третій місяць своєї роботи в 2019 році.

Нагадаємо, генеральним директором Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України обрали Бориса Тодурова.

Напередодні в Інституті серця стався напад невідомих людей з прихованими особами, які зірвали захід.

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