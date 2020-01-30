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Минздрав: вероятность того, что коронавирус уже в Украине, является средней

Киев • УНН

 • 27023 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Вероятность того, что человек с коронавирусом уже прибыл на территорию Украины и его не было обнаружено, является средней. Об этом заявил на брифинге по распространению коронавируса в мире и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.

Минздрав: вероятность того, что коронавирус уже в Украине, является средней

Так, на вопрос о том, какова вероятность того, что человек с коронавирусом уже попал в Украину и переживает инкубационный период, Кузин отметил, что "такая вероятность является средней".

"Это цена глобализации, поскольку 50 тыс. человек ежедневно пересекают государственную границу Украины, и любая инфекционная болезнь не может быть остановлена ни карантинами, ни 100%-ми мерами. Мы должны обеспечить, прежде всего, потенциал страны по готовности, по диагностике, по быстрому выявлению и, прежде всего, по быстрой локализации этого случая, если он будет зарегистрирован", - отметил глава ЦОС.

Как сообщал УНН, новый коронавирус, который обнаружили в Китае, уже фиксировали в мире в 2002 году.

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